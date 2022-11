Maltempo a Ischia: don Ballirano (parroco Casamicciola) al Sir, “è calato il buio, piove e senza corrente siamo preoccupati per i dispersi”

(Foto: ANSA/SIR)

“Non smette di piovere, è calato il buio su Casamicciola e con la mancanza di corrente diventa ancora più difficile la ricerca dei dispersi, sarebbero una decina i dispersi e questo ci preoccupa molto”. A dirlo al Sir è il parroco di Santa Maria Maddalena a Casamicciola, don Gino Ballirano. “Sono appena rientrato a casa e sono al buio – racconta -. Anche la stradina di montagna che ho dovuto percorrere a piedi per venire a casa era al buio e molto disagevole, perché le mura di questa stradina sono crollate sotto la furia del maltempo, mi sono fatto luce con la torcia del telefonino. In tutto il quartiere manca l’elettricità”.

Intanto, procede l’evacuazione delle persone dalle abitazioni a rischio: “Gli sfollati sono saliti sui pulmini della Croce rossa e della Protezione civile. Ci hanno detto che una prima accoglienza, a cura della Caritas, viene fatta al Palazzetto dello sport, poi il presidente della Federalberghi mi ha detto che ci sono delle strutture a disposizione per la notte. Ritengo che gli sfollati siano almeno un centinaio”. La vittima, ricorda il parroco, “ancora non ha un nome”.