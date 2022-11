Diocesi: Napoli, stamattina si presenta la candidatura del “Culto e devozione di San Gennaro a Napoli e nel mondo” all’Unesco

Stamattina, alle ore 11, al complesso monumentale di Donnaregina, alla presenza dell’arcivescovo di Napoli, mons. Domenico Battaglia, del ministro per la Cultura, Gennaro Sangiuliano, del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca e del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, sarà presentato alla cittadinanza il percorso costruito per avanzare la candidatura del “Culto e devozione di San Gennaro a Napoli e nel mondo” nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell’Unesco (Rappresentative List of the Intangibile Cultural Heritage of Humanity). L’iniziativa è già stata meritevole dell’Iscrizione nell’Inventario Ipic per l’anno 2018 del patrimonio culturale immateriale campano (decreto dirigenziale n. 205 del 7 ottobre 2019) ed è stata promossa dall’Università degli studi di Napoli Federico II – Centro interdipartimentale ricerca Lupt -, in collaborazione con la Fondazione “Fare Chiesa e Città”, la Deputazione della Real Cappella del Tesoro di San Gennaro, il Pio Monte della Misericordia, il complesso monumentale Donnaregina – Museo diocesano di Napoli, il Comitato diocesano San Gennaro – Guardia di onore alla cripta; l’Associazione “I Sedili di Napoli”, la Fondazione Ferrante Sanseverino, l’Associazione Sebeto e Icomos Italia – International Council on Monuments and Sites. Il sindaco di Napoli, anche nella qualità di presidente della Deputazione della Real Cappella di San Gennaro, assumerà la rappresentanza istituzionale della candidatura con i sindaci di Benevento, Clemente Mastella, e di Pozzuoli, Luigi Manzoni, per i territori direttamente coinvolti per la storia del Santo. Introdurranno la manifestazione le Bande dei ragazzi del progetto “Canta, suona e cammina”. Interverranno insieme all’arcivescovo di Napoli, il card. Crescenzio Sepe e il rettore della Federico II Matteo Lorito. Nell’occasione sarà presentato il volume per i tipi della Elio de Rosa Editore, che raccoglie più di trenta contributi scientifici sulla figura di San Gennaro e il suo rapporto con la città e il popolo napoletano. Sarà mostrato un sito web dove emergono tra l’altro tutte le presenze nel mondo della devozione al Santo. Concluderà un filmato con interviste e tratti della devozione popolare. Il cammino istituzionale della candidatura Unesco verrà presentato dagli esperti con l’obiettivo di diffondere la conoscenza della “rappresentatività della diversità e della creatività umana” per permettere alle comunità, ai gruppi nonché alle singole persone di elaborare dinamicamente il senso di appartenenza sociale e culturale rappresentato dal Santo patrono. Un filmato curato dalla Rai di Napoli testimonierà l’entusiastica vitalità della devozione tra i vari strati sociali.