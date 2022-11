Diocesi: Caritas Senigallia, lo “sportello alluvione” si sposta al Centro di Solidarietà

Lo “sportello alluvione” attivato in seminario dal 16 settembre sarà attivo fino a oggi, sabato 26 novembre. Lo rende noto la Caritas di Senigallia. “Dal 1° dicembre ci spostiamo al Centro di Solidarietà (via Gramsci 17, Senigallia) con i seguenti orari: dal lunedì a venerdì dalle 9 alle 13; il giovedì anche il pomeriggio dalle 15 alle 18,30”, avverte la Caritas ricordando che “il punto di ascolto e la richiesta informazioni e materiale è dedicato a chi ha subito danni con l’alluvione del 15 e del 16 settembre, per dare supporto nelle situazioni di criticità”.