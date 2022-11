Maltempo a Ischia: don Ballirano (parroco Casamicciola) al Sir, “una prima vittima è stata ritrovata. Tante famiglie salvate dai pompieri”

(Foto: ANSA/SIR)

Dopo ore di voci che si rincorrevano, la conferma che l’alluvione a Ischia ha procurato almeno una vittima, si tratterebbe di una donna. La conferma ci viene, sempre telefonicamente, dal parroco di Santa Maria Maddalena a Casamicciola, don Gino Ballirano. “Purtroppo è stato ritrovato un corpo, ma non è riconoscibile – ci dice -. Mi hanno anche mostrato una foto, ma non sono riuscito ad aiutare nel riconoscimento. La zona del ritrovamento è quella di via Celario, duramente colpita dall’alluvione. Qui ora ci sono i soccorsi, ambulanze, i pompieri che stanno lavorando incessantemente: da una stradina antica sono riusciti a portare in salvo alcune famiglie che erano isolato nella zona in alto. Tuttora stanno evacuando altre persone”. Molte case restano a rischio di crollo. Sui dispersi ancora non ci sono dati precisi: “C’è chi dice dieci dispersi, chi di più”, chiarisce il parroco.