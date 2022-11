Giornali Fisc: Gazzetta d’Alba, stasera nella chiesa di San Domenico concerto “Gloria” per i 140 anni

Sarà un compleanno in musica quello che il settimanale diocesano “Gazzetta d’Alba” festeggerà per i suoi primi 140 anni. Nella serata di oggi, infatti, la chiesa di San Domenico ospiterà, dalle 21, il concerto “Gloria” di Antonio Vivaldi, , interpretato da coro e orchestra da camera dell’associazione “Intonando”.

Le opere Rv588 e Rv589, composte nel secondo decennio del Settecento, saranno protagonisti del concerto che vedrà sul palco anche Arianna Stornello (soprano) e Maria Russo (mezzosoprano). Francesco Cordero, presidente di “Intonando”, spiega che “proporremo l’esecuzione integrale del Gloria Rv588 affiancato dalle principali e più significative pagine del 589: la successione dei brani consente di cogliere elementi di continuità e i tentativi riusciti di rottura e innovazione che evidenziano il genio del compositore veneziano. Le opere sono rese diverse e riconoscibili grazie all’utilizzo di una modalità compositiva tradizionale nella prima e fortemente innovativa nella seconda: il 588 legato a canoni sicuramente più classici per l’epoca ma non privo di elementi di novità; il 589 ricco di soluzioni all’epoca inesplorate”.