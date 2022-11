Avvento: Cube Radio, saranno offerti “consigli pratici” attraverso un’applicazione che genera testi automaticamente grazie a un algoritmo

Cube Radio, emittente accademica dello Iusve di Venezia, proporrà per il periodo di Avvento un percorso di impegno concreto centrato sul dono, accolto e offerto, e sull’agire gratuito, scandito da frasi tratte dalla Sacra Scrittura, aforismi e da altri suggerimenti mutuati dagli scritti di figure rilevanti per la spiritualità cristiana.

Il team di Cube Radio ha scelto di far partire il primo nucleo di riflessione per stilare alcuni consigli pratici per vivere più intensamente il periodo di Avvento sperimentando un’applicazione che genera automaticamente testi, grazie a un sofisticato algoritmo, rielaborando i primi risultati ottenuti con il supporto di un gruppo di lavoro.

“Abbiamo inserito una richiesta all’interno di un generatore digitale (Neuroflash) che elabora automaticamente testi rispetto a una consegna data – ha spiegato Aurora Simionato, responsabile di palinsesto di Cube Radio – e ci sono stati restituiti tre consigli che abbiamo accolto come spunto iniziale e rielaborato in gruppo e riproposto, poi, sul nostro sito. Si tratta di un tentativo di utilizzare gli algoritmi a nostro servizio senza farci dominare dalle loro scelte, ma traendo da loro quanto di buono è possibile e aggiungendo la componente umana per completare quello che la tecnologia non riesce a fare. Il nostro interesse si è concentrato nello studiare i processi che generano questi testi rispetto alla consegna data, ricerca che ci stimola a riflettere su come relazionarci correttamente con artefatti prodotti dagli algoritmi e come utilizzarli con sano senso critico”.

Ecco i suggerimenti pubblicati sul sito di Cube Radio su come prepararsi all’Avvento: “Dedica del tempo alla preghiera e alla riflessione. L’Avvento è un tempo di attesa e di preparazione, quindi approfitta di questi giorni per dedicarti alla preghiera, alla meditazione della Parola di Dio e alla riflessione personale. Partecipa alle celebrazioni della tua comunità cristiana. La liturgia dell’Avvento è ricca di significato e costituisce un itinerario completo: può aiutarti a entrare nello spirito giusto. Partecipa alle celebrazioni eucaristiche e agli altri momenti di preghiera proposti dalla tua parrocchia o comunità. Prepara il tuo cuore ad accogliere Gesù. L’Avvento è un buon momento per fare un esame di coscienza e chiederti se stai davvero facendo spazio a Cristo nella tua vita”.