Università: Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, dal 15 al 23 luglio il Tour2France, l’iniziativa ciclistica a favore degli studenti bisognosi

Dal 15 al 23 luglio torna il Tour2France, la iniziativa ciclistica a favore degli studenti che vorrebbero continuare i loro studi presso l’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum ma, a causa delle difficoltà economiche, non possono permettersi di continuare il loro percorso formativo. L’edizione 2023 partirà da piazza San Pietro con destinazione finale in Francia al santuario di Nostra Signora di Laus. Il “Team” coniugherà, per tutto il percorso lungo oltre 1.000 km, carità, sport e spiritualità. “Una edizione ricca di opportunità e sfide, tra pendenze vertiginose e panorami mozzafiato tra le Alpi che il nostro Team sarà pronto ad affrontare per garantire un sostegno a chi ne ha bisogno”, si legge in una nota. Il Tour diventa così occasione per offrire il proprio sostegno alla campagna “Pedaling for Scholarships” per borse di studio agli studenti dell’Ateneo ma anche per diffondere il valore di queste iniziative in grado di promuovere la bellezza del creato e dello sport solidale. È possibile seguire il Tour, giorno per giorno, sui canali (Fb, Instagram e YouTube) dell’Ateneo scoprendo nuovi paesaggi, culture e tradizioni locali.

“La nostra speranza è di raccogliere sempre più donazioni per poter offrire un sempre maggiore numero di borse di studio”, conclude la nota, insomma “un piccolo gesto per una grande missione”.