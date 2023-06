Diocesi: Fidenza, domani si festeggia il ventennale della Comunità ortodossa moldava locale

Domani, domenica 4 giugno, festa della S.S. Trinità, la Comunità ortodossa moldava locale celebrerà, con inizio alle 9, il ventennale di presenza nella diocesi di Fidenza. Nella chiesa di San Faustino, parrocchia ortodossa della S.S. Trinità, padre Veniamin Onu officerà la Divina liturgia insieme al coadiutore padre Serghej Cornea e agli altri confratelli alla presenza del vescovo-vicario ortodosso Ambrogio Munteanu.

“Il nostro consiglio parrocchiale – ha dichiarato padre Veniamin – ha invitato alla celebrazione i fratelli cattolici: il vescovo mons. Ovidio Vezzoli, il vicario generale don Gianemilio Pedroni e don Mario Fontanelli, delegato per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso”. “Siamo stati accolti nel 2003 dal compianto vescovo Maurizio Galli, incoraggiato dall’indimenticato don Camillo Mellini e in seguito dal vescovo Carlo Mazza. Ringrazio il vescovo attuale, la diocesi di Fidenza e tutti i cittadini per la cordiale accoglienza. Chiediamo al Buon Dio che benedica tutti noi e che porti la pace in Ucraina e in tutto il mondo”, ha concluso il sacerdote ortodosso.