Diocesi: Vallo della Lucania, oggi a Villapiana l’ordinazione episcopale di mons. Calvosa

Oggi alle ore 17 mons. Vincenzo Calvosa, vescovo eletto di Vallo della Lucania, riceverà l’ordinazione episcopale per l’imposizione delle mani e la preghiera di consacrazione di mons. Francesco Savino, vescovo della diocesi di Cassano All’Jonio e vice presidente della Cei. La liturgia di ordinazione sarà celebrata al teatro polivalente del comune di Villapiana (Cs). Il rito di ordinazione sarà concelebrato dai vescovi della Calabria e della Campania. Mons. Calvosa, del clero della diocesi di Cassano All’Jonio, è nato 59 anni fa a Laino Borgo. È entrato nel Seminario teologico “San Pio X” di Catanzaro a 22 anni. Ha conseguito il baccellierato in Teologia pastorale e la licenza in Teologia pastorale alla Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia meridionale. Nel ’92 è stato ordinato presbitero dall’allora vescovo di Cassano, Andrea Mugione. Dal ’92 al 2001 parroco alla “San Nicola di Bari” in Nocara e nel ’96 direttore dell’Ufficio diocesano per la Pastorale vocazionale. Nel 2001 membro del Consiglio presbiterale e dal 2001 al 2014 parroco di “San Giacomo Apostolo” in Altomonte. Nel 2006 direttore dell’Ufficio Sport e Tempo libero e nel 2012 membro del Consiglio affari economici e dell’Ufficio amministrativo. Dal 2014 è parroco della “Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria” in Trebisacce e dal 2016 economo diocesano nonché direttore dell’Ufficio Tecnico diocesano e vicario per l’economia. Il 5 aprile 2023 Papa Francesco lo ha nominato alla guida della Chiesa diocesana di Vallo della Lucania. L’ingresso in diocesi sarà il prossimo 24 giugno.