Diocesi: Caritas Bolzano-Bressanone, mercoledì 7 giugno si presenta “Da parte mia”, una cartella con informazione su come congedarsi prima di morire

Morire è una tappa della vita: può sembrare lontana e spaventosa, ma tutti dobbiamo confrontarci con essa. Per non farsi cogliere impreparati, il Servizio Hospice della Caritas di Bolzano-Bressanone ha realizzato la cartella “Da parte mia” che raccoglie tutto quello a cui bisogna pensare per congedarsi dalla vita, senza lasciare questioni in sospeso.

Che siano faccende burocratiche, di ordine sanitario e sociale, o le ultime volontà da scrivere nel proprio testamento, anche i temi che hanno a che fare con il morire richiedono dosi di informazione e preparazione che non andrebbero trascurate. A questo scopo, il Servizio Hospice della Caritas invita tutti gli interessati mercoledì 7 giugno, alle ore 18.30, presso la sala civica del comune di Bronzolo. Durante la serata verrà illustrata la cartella informativa “Da parte mia” che raccoglie informazioni utili sulle questioni da non lasciare in sospeso, dalla previdenza sanitaria alle modalità in cui organizzare il proprio addio.

Per domande e richieste di supporto contattare il Servizio Hospice della Caritas al numero 0471 304 370 o all’indirizzo valentina.stimpfl@caritas.bz.it.