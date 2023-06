In ricordo di Armando Montefusco la diocesi di Avellino presenta “Pulpiti e altari: i luoghi sacri dell’Avellino antica”. L’appuntamento è per sabato 10 giugno, ore 19:30, presso l’auditorium del Polo Giovani del Seminario diocesano in via Morelli e Silvati, dove verrà proiettato il filmato multimediale.