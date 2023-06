Sport: Csi, a Lignano dal 4 all’11 giugno oltre 3mila atleti al 20° campionato nazionale di ginnastica artistica

Sarà una intensissima settimana a Lignano Sabbiadoro per la ginnastica artistica del Csi. Dal 4 all’11 giugno al Palazzetto dello Sport del Bella Italia Efa Village sarà in scena il 20° Campionato nazionale di questa disciplina sportiva. Nelle 17 categorie presenti, dalle pulcine di 6 anni fino alle seniores – con anche 13 ginnaste master (over 30) e special, ragazze con disabilità – sono ben 2.900 le finaliste, che assieme ai 202 giovani ginnasti hanno fatto registrare il nuovo record di partecipanti ad una finale Csi: 3.102. Con i loro tecnici ed i loro staff di accompagnatori sfileranno lunedì mattina 11 regioni rappresentate da 152 società sportive, di 44 comitati. Quello di Trento è presente a Lignano con 15 società sportive, 33 atleti e 325 atlete. Mantova schiera invece 259 finalisti (22 nel maschile). C’è poi Bologna con 249 in finale e Napoli con 201. Roma, Treviso e Reggio Emilia hanno tutte almeno 175 iscritti, mentre Novara, Verona, Brescia, Bergamo, Varese sono le altre province con oltre 100 body protagonisti nel campionato. Molto rappresentata nel campionato nazionale l’Emilia Romagna con 11 dei suoi 13 comitati Csi ed un totale di 630 ginnasti presenti, alle spalle nelle iscrizioni della Lombardia, che applaudirà i suoi 789 finalisti in gara. Da lunedì 5 giugno a mercoledì 7 giugno saranno due i campi gara in contemporanea per favorire l’esecuzione degli esercizi. Si parte con le rotazioni Volteggio-Trave-Corpo Libero delle Squadre Medium: Tigrotte, Ragazze, Junior, Senior. Via via nelle mattinate e i lunghi pomeriggi friulani toccherà ai programmi Large, Super A, Super B, Top Level, con esercizi alle parallele asimmetriche (pari per i maschietti) oltre a sbarra e mini trampolino. Non mancherà infine il programma Ginnastica Insieme, con le coreografie a corpo libero delle 82 squadre iscritte.