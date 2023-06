Diocesi: Gorizia, domani la “Festa di Primavera” a Straccis riunisce famiglie italiane e ucraine

Sono numerose le famiglie ucraine che a Gorizia hanno trovato accoglienza, rifugio e pace in seguito allo scoppio del conflitto nel loro Paese. “In quest’anno di permanenza in città hanno iniziato a imparare l’italiano e a conoscere alcune famiglie e persone del territorio ma hanno grande desiderio di poter accrescere le loro amicizie e conoscere ulteriori famiglie locali: quale occasione migliore quindi se non un bel pomeriggio di festa da trascorrere insieme?”, si legge sul sito della Caritas diocesana di Gorizia. “Divertimento, chiacchiere, conoscenza, qualche specialità culinaria e la possibilità di praticare l’italiano che in questo periodo hanno imparato a scuola”: tutto questo si potrà trovare nella “Festa di Primavera”, in programma domani, domenica 4 giugno, dalle ore 15.30 presso la parrocchia di San Giuseppe artigiano a Straccis, frazione di Gorizia.