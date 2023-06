Pnrr: Roma, martedì 6 giugno il convegno “Costruire spazi di partecipazione per politiche e opere pubbliche condivise”

L’Osservatorio civico Pnrr, il Forum Disuguaglianze e Diversità e la campagna #datibenecomune promuovono il convegno “Costruire spazi di partecipazione per politiche e opere pubbliche condivise”, con l’obiettivo di avviare un confronto sull’importanza di favorire, da parte delle istituzioni, luoghi, modalità e strumenti di partecipazione della società civile al governo della cosa pubblica, così da rendere l’azione pubblica più rispondente ai bisogni dei cittadini e delle comunità.

L’evento avrà luogo il 6 giugno, dalle ore 10 alle 13, presso il Senato della Repubblica (Chiostro del Convento di S. Maria Sopra Minerva).

Attraverso la presentazione di casi concreti di partecipazione attivata dalle istituzioni, si metterà in risalto la connessione tra i princìpi di partecipazione, efficacia e integrità nella definizione e attuazione di politiche e opere pubbliche, evidenziando le criticità in questo ambito presenti in alcune recenti riforme normative e nelle modalità di costruzione e gestione del Pnrr.

I lavori del convegno saranno trasmessi in diretta streaming al link https://webtv.senato.it e sul canale YouTube del Senato italiano.