Diocesi: Alghero-Bosa, il 19 giugno la Giornata dei ministranti a Mulargia

La diocesi di Alghero-Bosa vivrà, lunedì 19 giugno, l’annuale Giornata diocesana dei ministranti. Il raduno annuale si svolgerà nella frazione di Mulargia e lo slogan che accompagnerà la Giornata sarà “Accoglienza”, inserito nel cammino sinodale e nel Cantiere “Parrocchia come casa accogliente”. L’appuntamento sarà per le ore 10.30 nella chiesa di Sant’Elena per iniziare la giornata insieme vissuta interamente all’aperto. La santa messa, durante la quale i ministranti presenti dovranno indossare le rispettive tuniche, sarà celebrata verso le ore 12, anticipata da qualche prova di canto. Seguirà quindi il pranzo al sacco.

Il bivio per raggiungere Mulargia è situato sulla s.s.131 Carlo felice opposto all’uscita Macomer-Bosa.

Per iscrizioni o chiarimenti contattare il coordinatore – don Maurizio Demartis – inviando una mail all’indirizzo ministranti@diocesialghero-bosa.it entro il 12 giugno.