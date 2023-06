Diocesi: Campobasso-Bojano, stasera nella parrocchia di sant’Antonio di Padova la veglia della Santissima Trinità

Il Sinodo diocesano, iniziato nel 2016 e conclusosi nel 2020, espressamente ha dato indicazioni sulla veglia della Santissima Trinità nella diocesi di Campobasso-Bojano. “La veglia della festa della Santissima Trinità, su auspicio del Sinodo, diventi uno dei momenti liturgici più importanti dell’anno, per dimostrare l’unità del popolo di Dio della diocesi. Sia celebrata con la presenza del Vescovo e di tutte le componenti della Chiesa locale diocesana, in forma solenne e unitaria”, si legge nel Liber Sinodalis.

Per ritrovarsi in fraternità e pregare insieme, l’Ufficio pastorale del laicato ha accolto questo richiamo. “La Trinità è un mistero, ma è anche unità nella diversità, è armonia, è rinnovamento continuo nella carità, nell’Amore. È relazione, quella che ci fa strada per un cammino sinodale. Con questo spirito, è bello ritrovarsi uniti intorno al pastore, per chiedere alla Santissima Trinità di riportare l’umanità sui passi del Vangelo, di cui tutti noi abbiamo tanto bisogno”, spiega la diocesi. La veglia sarà vissuta oggi, sabato 3 giugno, alle ore 20, nella parrocchia di sant’Antonio di Padova a Campobasso.