Diocesi: Oppido Mamertina-Palmi, da oggi pomeriggio il 3° Congresso eucaristico “Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace”

Da sabato 3 a giovedì 8 giugno la Chiesa di Oppido Mamertina-Palmi celebrerà il 3° Congresso eucaristico diocesano “Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace”. Un evento, desiderato fortemente dal vescovo Francesco Milito, che si svolgerà a pochi mesi dalla chiusura del 1° Sinodo diocesano.

“I Congressi eucaristici hanno accompagnato il nostro cammino diocesano nello sviluppo dei temi degli anni pastorali”, scrive mons. Milito. Il primo “‘Signore tu lavi i piedi a me?’ – ‘Va’ e anche tu fa’ lo stesso’” si è tenuto a Palmi nel giugno 2014, il secondo “Fratello, per celebrare degnamente i santi misteri… va’ prima a riconciliarti, poi torna” si è svolto a Gioia Tauro nel giugno 2019. “In linea di continuità e, soprattutto, nello spirito della celebrazione e delle aspettative del 1° Sinodo diocesano, avviato, sostenuto, concluso e affidato alla vitalità eucaristica delle nostre comunità, il prossimo dal 3 all’8 giugno 2023 – spiega il vescovo – vuole essere di consegna missionaria”.

In programma una settimana di incontri, preghiere e momenti di riflessioni che vedrà interessati delegati di tutte le comunità parrocchiali ma che domenica 4 giugno coinvolgerà tutte le comunità parrocchiali che vivranno il Congresso con specifiche iniziative.

L’apertura del Congresso eucaristico è fissata per il pomeriggio di oggi, sabato 3 giugno, a Rizziconi nell’auditorium “Famiglia di Nazareth” con la solenne concelebrazione dei vespri (ore 17) che sarà presieduta da mons. Milito.

Ai lavori parteciperanno come relatori mons. Fortunato Morrone, arcivescovo di Reggio Calabria-Bova e presidente della Conferenze episcopale calabra, mons. Serafino Parisi, vescovo di Lamezia Terme, mons. Claudio Maniago, arcivescovo di Catanzaro-Squillace e presidente del Centro di azione liturgica, mons. Luigi Renna, arcivescovo di Catania e presidente della Commissione Cei per i problemi sociali e il lavoro.

Mercoledì 7 giugno il Congresso vivrà invece la modalità laboratoriale nelle quattro vicarie della diocesi con il quarto cantiere post sinodale su “Giustizia e legalità”. L’8 giugno la conclusione dell’evento sarà ospitata a San Ferdinando: dopo la concelebrazione eucaristica presieduta dal card. Mario Grech, segretario del Sinodo dei vescovi, si terrà la processione con lo speciale evento conclusivo: la dedicazione di San Ferdinando a “Cittadella della carità”.