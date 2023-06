Diocesi: Caritas Andria, al via quarta edizione del progetto di inclusione educativa “Ritorniamo a scuola”

Per il quarto anno consecutivo, la Caritas diocesana insieme all’Ufficio Scuola della diocesi di Andria ripropone il bando “Ritorniamo a scuola”. L’iniziativa, nata a seguito della pandemia che aveva rivelato una nuova povertà generata soprattutto dal digital divide, ovvero la povertà educativa, nell’ultimo anno si è caratterizzata per una minore spesa per l’educazione e la scuola, compromettendo il futuro di molti ragazzi. “La necessità è quella di sostenere un Patto educativo globale, che oltre a considerare l’equità di accesso al diritto dell’istruzione, possa garantire anche condizioni, contenuti e metodi più inclusivi e attuali”, dicono don Mimmo Francavilla, direttore della Caritas diocesana di Andria, e don Adriano Caricati, direttore dell’Ufficio Scuola. A partire dal 5 giugno e sino al 15 luglio 2023 si potrà fare domanda attraverso l’apposita modulistica sul sito www.caritasandria.it insieme al bando completo e tutte le informazioni sull’iniziativa. Le graduatorie saranno pubblicate entro il 22 luglio 2023. L’erogazione del contributo allo studio avverrà con la consegna dei buoni acquisto dei libri di testo indicati al momento della presentazione della domanda in un incontro pubblico in data da indicare agli interessati successivamente. L’iniziativa è completamente sostenuta dalla Caritas diocesana e potrà essere alimentata da quanti intendono voler contribuire a sostenere il fondo delle borse di studio.