Riviste: Messaggero di sant’Antonio, a giugno la copertina dedicata alla “Predica ai pesci”, un dossier sulle oasi naturalistiche, i disturbi neuropsichiatrici infantili

È dedicata all’episodio della “Predica ai pesci” la copertina del “Messaggero di sant’Antonio” di giugno, così come l’editoriale del direttore, fra Massimiliano Patassini, il quale ricorda come, sull’esempio di frate Antonio, anche noi dovremmo prenderci oggi il rischio di usare parole buone verso tutte le creature. E potremo così assistere a miracoli insperati.

Sempre al Creato guarda anche il dossier del mese “Nel Paese delle oasi” firmato da Luisa Santinello. In Italia esistono 871 aree naturali protette. Tra queste sono comprese anche le oasi e le riserve naturali, che custodiscono un incredibile patrimonio di biodiversità da preservare.

Articolo di punta è lo speciale su Caritas Sant’Antonio Onlus: “Tempo di ricaricarsi” di Giulia Cananzi. Una persona su quattro in Italia vive una qualche forma di povertà: è la crisi più grave degli ultimi decenni. Per questo, per la prima volta nella storia di Caritas Sant’Antonio Onlus, i frati dedicheranno quest’anno il cosiddetto “Progetto 13 giugno” alle famiglie in difficoltà da loro assistite in Italia.

Affronta un tema delicato e attualissimo l’ampia e articolata riflessione, corredata da dati, “Se Lucignolo si «ammala»” del pedagogista Daniele Novara sui molti (troppi?) casi di certificazione di disturbi neuropsichiatrici infantili in Italia in ambito educativo. «E se invece di aumentare le certificazioni sostenessimo maggiormente genitori e insegnanti nelle loro funzioni educative?» si chiede l’esperto.

“L’«altra» Costituzione” è l’intervista curata da Sabina Fadel, in occasione dei 75 anni dall’entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale (1948-2023). A raccontarsi al mensile francescano è Gherardo Colombo, magistrato e autore del volume Anticostituzione. Come abbiamo riscritto (in peggio) i principi della nostra società.

Per le pagine di Chiesa, Nicola Nicoletti firma “Cartoline da un ex paradiso”, ampio servizio da Castel Volturno, paese dell’hinterland casertano che, pensato come luogo di villeggiatura, in pochi anni è diventato un dormitorio per tante persone in difficoltà, soprattutto immigrati di ben 92 nazionalità differenti. Un sottomondo contraddittorio e sofferente, in cui opera una comunità di comboniani.

“Piove nella fantasia” è invece il titolo dell’articolo che Stefano Marchetti ha dedicato al tema della fantasia, a cento anni dalla nascita di Italo Calvino. Perché, come insegnava il grande intellettuale, la fantasia è desiderio, proiezione futura. È vita che chiama altra vita.

La rubrica mensile Semi di guerra, semi di pace è firmata questo mese da Luciano Manicardi, già priore della Comunità di Bose, e affronta il tema del superamento dei fondamentalismi: solo attraverso l’umano, suggerisce il monaco, si può uscire dal fondamentalismo, perché solo l’«umano» può salvare il «religioso» (“L’altro, un mio simile”).

Infine, “Blog”, la rubrica tenuta sul «Messaggero di san’Antonio» da Chiara Giaccardi: brevi e profonde riflessioni sul mondo di cui siamo parte, con uno sguardo cristiano attento all’attualità e all’umano. Questo mese è intitolata “Persuasione occulta” e tratta della cosiddetta infobesità, il sovraccarico informativo.