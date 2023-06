Diocesi: Nocera-Sarno, domani il concerto “Cantate Domino chiude il “Maggio della cultura”

“Cantate Domino” è il titolo del concerto per coro, archi e organo che si terrà domenica 4 giugno, alle ore 20, all’interno del battistero di Santa Maria Maggiore a Nocera Superiore (Sa). L’evento chiude il ciclo di iniziative del “Maggio diocesano della cultura”, rassegna promossa dalla diocesi di Nocera Inferiore-Sarno.

Una serata musicale impreziosita da alcuni momenti recitati che serviranno a dar voce al battistero, il quale racconterà la sua storia millenaria. La direzione musicale dell’evento è affidata al maestro Pietro Russo, mentre i testi recitati da Alma Ciancone sono stati scritti per l’occasione dagli archeologi Gianluca Santangelo e Francesco Belsito.

La serata servirà anche a ringraziare i partner che hanno consentito la realizzazione del “Maggio diocesano della cultura” e sostenuto il progetto solidale “Sorrisi in corsia”: Sider Pagani, Eudental, Falco Sport Village, Maliwork, Vitalica, Gioielli Made in Nuceria e Priscus.

Grazie ai girasoli di Insieme saranno allestite due biblioteche nei reparti di pediatria degli ospedali “Umberto I” di Nocera Inferiore e “Martiri di Villa Malta” di Sarno.