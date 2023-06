La diocesi di Adria-Rovigo è in festa per le ordinazioni presbiterali di don Mattia Frigato e don Nicolò Grandesso e per l’ordinazione diaconale di Simone Finotti per la preghiera e l’imposizione delle mani del vescovo, mons. Pierantonio Pavanello. L’appuntamento è per sabato 3 giugno 2023 presso il duomo-concattedrale di Rovigo, alle ore 16.