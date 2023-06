Irlanda: 108 le vittime di incidenti stradali nel 2023. Mons. Monahan, “chiedo in particolare ai giovani attenzione”

“Il bel tempo previsto per questo lungo fine settimana di giugno incoraggerà centinaia di migliaia di persone a viaggiare verso la costa, fare escursioni, assistere a partite sportive e al Bloom Festival a Phoenix Park, Dublino. Ciò significherà un forte aumento delle persone che viaggiano sulle nostre strade. In questo contesto chiedo a tutti gli utenti della strada, in particolare ai giovani, di prestare particolare attenzione. Tutti condividono la responsabilità di proteggere la vita umana”. È la raccomandazione lanciata dal vescovo irlandese Fintan Monahan che domani presiederà una cerimonia di benedizione delle strade presso la cattedrale di Ennis. Una nota della Conferenza episcopale ricorda che, ad oggi, un totale di 108 persone sono morte sulle strade dell’isola d’Irlanda nel 2023. “Questa perdita di vite umane è una tragedia per la nostra società ed è particolarmente devastante per le famiglie dei defunti”. “Invito anche le parrocchie di tutta la diocesi – aggiunge il vescovo – a pregare per coloro che hanno perso la vita in circostanze tragiche quest’anno, e anche a pregare per la sicurezza degli utenti della strada”.