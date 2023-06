Migranti: indagine di Lighthouse Reports, “il naufragio di Cutro poteva essere evitato”. Amnesty, “autorità siano trasparenti”

Un indagine di Lighthouse Reports ha rivelato nuovi dettagli sul naufragio avvenuto a febbraio a Steccato di Cutro, in cui hanno perso la vita almeno 94 persone nonostante Frontex (l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera) e le autorità italiane fossero al corrente che erano in pericolo. “Invece di evitare di assumersi responsabilità e rimpallarsele a vicenda, Frontex e le autorità italiane dovrebbero essere trasparenti su cosa è successo. Quando non vengono salvate vite umane, come drammaticamente accaduto nel caso di Cutro, devono assicurare di aver appreso la lezione e di rispondere del loro operato. Lo devono alle donne, agli uomini, alle bambine e ai bambini che hanno perso la vita, così come ai loro cari”, ha dichiarato Eve Geddie, direttrice dell’ufficio di Amnesty International presso le istituzioni europee. “La maggior parte delle persone a bordo della ‘Summer Love’ provenivano dall’Afghanistan. I politici europei da un lato hanno espresso condanna per gli orrori commessi dai talebani, dall’altro non hanno messo a disposizione sufficienti percorsi legali e sicuri per gli afgani e le afgane in pericolo, costringendoli pertanto a intraprendere viaggi pericolosi in cerca di salvezza”, ha aggiunto Geddie. “La scandalosa esternalizzazione verso gli Stati terzi delle responsabilità dell’Unione europea per i rifugiati deve lasciare il passo a politiche focalizzate sul soccorso delle persone in mare e sull’aumento delle opportunità di movimenti regolari e sicuri”, ha concluso Geddie. Alle 4,30 del 26 febbraio 2023 un’imbarcazione di legno con a bordo circa 200 persone ha naufragato a pochi metri dalla spiaggia di Steccato di Cutro. Il diritto internazionale impone agli Stati una serie di obblighi di ricerca e soccorso, compreso quello di garantire accordi per il rapido coordinamento delle operazioni di soccorso nelle loro zone di responsabilità e per il soccorso di persone in difficoltà nelle acque vicine alle loro coste.