Diocesi: Bari-Bitonto, il 9 giugno Giornata di santificazione sacerdotale all’Oasi Santa Maria in Cassano Murge

In vista della solennità del Sacro Cuore, in occasione della quale si celebra la Giornata di santificazione sacerdotale, l’arcivescovo di Bari-Bitonto, mons. Giuseppe Satriano, invita venerdì 9 giugno, alle ore 10, presso l’Oasi Santa Maria in Cassano Murge, presbiteri e diaconi a vivere un tempo di meditazione e preghiera.

Il programma della mattinata prevede la preghiera dell’Ora media; una meditazione guidata dal biblista don Antonio Pitta sul tema “Per una Chiesa tutta ministeriale”; adorazione eucaristica; comunicazioni e un’agape fraterna.