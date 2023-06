Francia: Parigi, 18 proposte concrete per “sostenere l’Ucraina e ricostruire la pace in Europa” saranno presentate il 17 giugno

Due istituzioni parigine, il Collège des Bernardins e l’Institut Chrétiens d’Orient, da gennaio 2023, lavorano per formulare proposte concrete per sostenere l’Ucraina e ricostruire la pace in Europa. Le 18 proposte concrete, emerse da questo percorso, saranno presentate e discusse sabato 17 giugno in una conferenza a Parigi. “La Francia e l’Ue hanno preso una posizione risoluta a favore dell’Ucraina sin dalla sua invasione da parte della Russia il 24 febbraio 2022”, spiegano gli organizzatori, “ma come può l’Ucraina essere efficacemente sostenuta fino alla vittoria, come ha promesso il presidente Emmanuel Macron il 31 dicembre 2022, e prepararsi per il dopoguerra? A quali condizioni sarà possibile ristabilire una pace giusta in Europa come proposto dal presidente ucraino, Volodimir Zelensky?”. La conferenza si aprirà con la presentazione delle proposte; un secondo momento sarà dedicato al tema dell’integrazione dell’Ucraina nell’Ue: “Come e con che percorso?”. In un terzo momento si parlerà di “opzioni diplomatiche per la Francia nel contesto dell’invasione” e quindi di ricostruzione, poi di giustizia e crimini di guerra. Infine, un momento sarà dedicato a raccogliere le “reazioni sulle 18 proposte” da parte di due deputati francesi e dell’ambasciatore francese in Ucraina. Concluderà la conferenza un concerto di musica ucraina.