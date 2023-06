Diocesi: Foligno, il 16 e il 17 giugno l’Assemblea “Dal Vangelo della casa” a quello “del lavoro”

Il 16 e il 17 giugno la diocesi di Foligno vivrà, presso gli spazi della chiesa di S. Paolo via del Roccolo a Foligno, con il vescovo Domenico Sorrentino un momento di condivisione e progettualità con l’annuale assemblea diocesana che avrà come titolo “Dal Vangelo della casa al Vangelo del lavoro”. Simposio che ha l’obiettivo di ragionare su famiglia e giovani alle prese con il territorio, la crisi occupazionale, le sfide sociali. “Allargare lo spazio della tua tenda”, citazione del profeta Isaia 54,2, come scritto nella locandina ci proietta verso una Chiesa che diventa spazio di partecipazione, di comunione, di missionarietà. È l’icona scelta per offrire una chiave di lettura e d’interpretazione dei contenuti del Documento di lavoro per la Tappa continentale (Dtc) che ha raccolto le riflessioni frutto del primo anno di ascolto del Sinodo della Chiesa universale.

Per partecipare all’assemblea, che vuole essere una risposta concreta all’invito di Papa Francesco per una riforma in senso missionario della Chiesa, bisogna iscriversi, entro il 13 giugno, attraverso questo link.