Televisione: Canale 5, domani a “I viaggi del cuore” il 63° Pellegrinaggio internazionale militare a Lourdes

“I viaggi del cuore”, domenica 4 giugno ore 8,50 su Canale 5, porteranno i telespettatori in quel fazzoletto di terra che da oltre un secolo e mezzo attira donne e uomini di ogni tipo in cerca del più intimo incontro con la vergine Maria: a Lourdes con il 63° Pellegrinaggio internazionale militare. I cappellani militari italiani, guidati da mons. Santo Marcianò – ordinario militare per l’Italia –, hanno presieduto la Giornata diocesana per i giovani in preparazione alla Gmg di Lisbona, avendo come tema la frase “Che si costruisca qui una cappella”. £Per comprenderla – si legge in una nota – dobbiamo risalire all’11 febbraio 1858. Era un giovedì mattina e Bernadette Soubirous, una ragazzina umilissima, analfabeta, di soli 14 anni che viveva a Lourdes, un posto sperduto in mezzo alle montagne dei Pirenei, si stava recando a raccogliere legna secca nel greto del fiume Gave; sentì un rumore ‘come se ci fosse stato un colpo di vento’, in realtà non c’era vento, il rumore proveniva da una caverna, la grotta di Massabielle, allora era un luogo squallido, una sorta di discarica dove pascolavano i maiali. Bernadette alzò la testa e vide una signora vestita di bianco. Questa fu la prima di 18 apparizioni. Nel corso della tredicesima apparizione, Maria si rivolge così a Bernadette: ‘Vada a dire ai sacerdoti che si venga qui in processione e che vi si costruisca una cappella’. Si trattava di una richiesta incomprensibile per il parroco, perché a quel tempo solo il vescovo poteva indire la costruzione di una cappella o un pellegrinaggio. Oggi questo invito è rivolto a tutti: aprire il nostro cuore a Dio perché prenda dimora stabile in noi e metterci in cammino con Maria alla sequela di Gesù”.

Lourdes è principalmente associata alla speranza di ottenere guarigioni fisiche ed è pertanto meta di un grande numero di fedeli infermi, ma è soprattutto un luogo dove chiunque può tornare con un cuore guarito e rinfrancato. Nella puntata ci saranno diverse testimonianze di giovani militari e di pellegrini, alcuni dei quali hanno ricevuto speciali grazie nella propria vita a Lourdes.

Il tutto sempre con la presenza di Missioni don Bosco che racconterà la situazione di diversi Paesi del Mondo. In ogni viaggio ci saranno la fondatrice di Nuovi Orizzonti, Chiara Amirante e i giornalisti e scrittori di Famiglia Cristiana e di Edizioni San Paolo per approfondimenti di attualità, come lo scrittore Luca Crippa e il primo luogotenente Roberto Mangione in Comando della motovedetta Cp 324 in servizio nella settima Squadriglia navale di Lampedusa, che negli ultimi 10 anni ha percorso così tante miglia da poter fare 8 volte il giro del mondo e ha tratto in salvo oltre 41mila vite umane.