Giubileo 2025: Pompei, al via il progetto “Camminando s’apre il cammino” della Confederazione delle Confraternite delle diocesi d’Italia

(Foto Confraternite)

Ha preso il via oggi nel Santuario Pontificio della Madonna di Pompei il progetto “Camminando s’apre il cammino”, primo atto ufficiale della Confederazione delle Confraternite delle diocesi d’Italia in preparazione al Giubileo del 2025. Su iniziativa del Coordinamento delle Confraternite della Campania e con l’approvazione e il sostegno della Confederazione delle Confraternite delle diocesi d’Italia, un’icona raffigurante Maria Madre della Speranza e delle Confraternite andrà in pellegrinaggio nelle sedi confraternali delle varie diocesi d’Italia dal Sud al Nord al Centro fino ad arrivare in piazza San Pietro il 18 maggio del 2025 per la Giornata mondiale delle Confraternite presieduta dal Santo Padre. L’immagine, opera del pittore Piero

Casentini, è stata benedetta da mons. Michele Pennisi, assistente ecclesiastico nazionale della Confederazione, al termine della celebrazione eucaristica per il convegno e cammino straordinari delle Confraternite campane. Il significato dell’icona è stato illustrato dal vescovo di Avellino e delegato della Conferenza episcopale campana, mons. Arturo Aiello. In apertura della celebrazione eucaristica mons. Tommaso Caputo, prelato del Santuario, ha effettuato un indirizzo di saluto alle confraternite. Oltre 1.500 consorelle e confratelli di diverse diocesi campane e il Consiglio direttivo della Confederazione, riunito in questi giorni in Campania, hanno partecipato al momento di fraternità. Al termine della solenne celebrazione eucaristica, l’icona è stata affidata a una rappresentanza delle Confraternite della Calabria dove sarà accolta dalle varie Confraternite nel mese di giugno. La Penitenzeria Apostolica ha concesso l’Indulgenza plenaria a coloro che pregheranno davanti a questa icona.