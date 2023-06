Diritti umani: Amnesty international Italia, Alba Bonetti è la nuova presidente

La XXXVIII Assemblea generale di Amnesty international Italia, in corso a Vieste, ha eletto Alba Bonetti presidente dell’associazione. Alba Bonetti, di Milano, socia di Amnesty international dal 1995 e attivista dal 2008, è stata responsabile di Amnesty per la Lombardia e vicepresidente della sezione. Laureata in filosofia, ha una lunga esperienza nella gestione delle risorse umane e nel settore dei servizi alla persona. Sono stati eletti anche il tesoriere Diego Cordua e i membri del Comitato direttivo Fabio Burattini, Alessandro Lucibello, Liliana Maniscalco, Ignazio Morici, Patrizia Musicco, Matteo Sampiero e Floriano Zini.