Papa Francesco: nomina Jules A. Hoffmann, Masashi Mizokami e Tebello Nyokong membri della Pontificia Accademia delle Scienze

Papa Francesco oggi ha nominato membri della Pontificia Accademia delle Scienze Jules A. Hoffmann, professore di Biologie intégrative presso l’Institut d’Études Avancées de l’Université de Strasbourg in Francia, Masashi Mizokami, direttore del Genome Medical Sciences Project presso il National Center for Global Health and Medicine in Giappone, Tebello Nyokong, professore di Chimica e direttore dell’Istituto per l’innovazione nanotecnologica presso la Rhodes University in Sud Africa. Lo ha reso noto oggi il Bollettino della sala Stampa vaticana.