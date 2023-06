Televisione: “A Sua Immagine”, nella puntata di oggi la storia di Marika Ciaccia. Domani lo speciale realizzato a Saxa Rubra con Papa Francesco

Nella puntata di oggi di “A Sua Immagine”, su Rai1 alle 16, Lorena Bianchetti incontra Marika Ciaccia. Una storia iniziata in modo drammatico quando Marika ebbe una trombosi e una gravissima embolia polmonare per le quali rischiò di perdere la vita. E invece quello fu l’inizio della sua seconda vita. Da ragazza pigra e sedentaria che era, per riuscire a tornare ad una vita normale, “scoprì prima il dovere e poi il piacere di camminare e, più ancora, dello scoprire sé stessa attraverso il cammino. A cominciare da quello di Compostela. Una terapia devenuta passione e poi mestiere visto che oggi Marika è una delle influencer di trekking più famose d’Italia.

Prosegue il viaggio di don Luigi Verdi alla ricerca di “fiori di speranza” nascosti nelle metropoli italiane. Quinta puntata, quinta città: Bari. Con il Vangelo della Santissima Trinità, don Luigi ci porterà alla scoperta del progetto “Avanzi Popolo 2.0”: un modo per rendere le eccedenze di cibo una risorsa per tutti, un progetto corale, che coinvolge varie associazioni, tra cui il gruppo “Pattinatori di Bari” e “Associazione genitori e persone con sindrome di Down”. Da qui si sposterà allo sportello Caritas della chiesa San Francesco d’Assisi e poi negli orti urbani voluti dalla cooperativa di agricoltura sociale “Semi di vita”. Una realtà giovane, impegnata da anni contro il caporalato su terreni confiscati alla mafia.

Domani “A Sua Immagine” trasmetterà lo speciale realizzato a Saxa Rubra con Papa Francesco. L’incontro ha rappresentato un momento di grande gioia e gratitudine, soprattutto perché per la prima volta nella storia un Pontefice si è recato ospite in un programma tv. Con Lorena Bianchetti, Papa Francesco ha parlato dei grandi temi legati a questo momento storico con un appello per la pace, delle difficoltà che ciascuno incontra nell’esistenza quotidiana, dell’aggressività che pervade la vita sociale e, infine, del ruolo che la comunicazione e l’informazione devono svolgere in questo scenario. Un incontro caratterizzato da una meditazione scandita su alcune parole chiave, ispirate ai misteri del Rosario, riassunti in una serie di contrapposizioni: sconfitta e gloria, dolore e abbraccio, ombra e luce, inquietudine e gioia.

In studio, ad accogliere il Santo Padre, oltre a Lorena Bianchetti, don Marco Pozza, cappellano del Carcere Due Palazzi di Padova, e suor Agnese Rondi, suora del Cottolengo: due “mani” attraverso le quali si realizza la missione della Chiesa di stare sempre vicino agli ultimi.

Papa Francesco, nell’ascoltare le varie testimonianze, ha offerto una riflessione sulla sua vocazione mariana, sulle radici familiari da cui questa è nata e sulla “voce” di Maria nel mondo contemporaneo, sempre presente nei Santuari dedicati alla Vergine.

Al termine dello speciale Lorena Bianchetti con don Marco Pozza torneranno in diretta per esprimere le emozioni che sono scaturite da questo incontro.

Come ogni domenica alle 10.55, la linea passerà alla messa, in diretta su Rai1, che sarà trasmessa dalla shiesa San Pietro Apostolo a Minturno, con la regia Michele Todaro e il commento di Orazio Coclite. Alle 12, come ogni domenica, l’Angelus recitato da Papa Francesco da piazza San Pietro.