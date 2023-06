Persone con disabilità: Locatelli (ministra), “serve un accompagnamento. Non possiamo andare avanti con le borse lavoro”

“Credo che l’unione delle forze fra il mondo della Chiesa e il mondo delle istituzioni significhi qualcosa”. Così Alessandra Locatelli, ministra per la Disabilità, ieri, nella seconda giornata del convegno nazionale, promosso dal Servizio nazionale per la pastorale delle persone con disabilità.

La titolare del Dicastero è intervenuta sull’applicazione della legge 68 del ‘99, riguardo all’inserimento delle persone con disabilità nel mondo del lavoro. “A breve – afferma – istituiremo un tavolo fra il mio ministero e quello del lavoro. La legge 68 non è stata in grado di rispondere a pieno per raccordare le competenze con le necessità delle aziende. Serve un accompagnamento. Non possiamo andare avanti con le borse lavoro. Qualcosa si sta muovendo nel privato rendendo legittimo questo sforzo”. “Il tema della responsabilità – spiegala Locatelli – declina il passaggio dal problema del singolo alla comunità che si fa carico e prende coscienza. Il terzo settore si esprime in una comunità ampia. Il welfare deve diventare delle comunità insieme alle istituzioni. In questi momenti straordinari emerge in maniera spontanea il mettersi in gioco. Quello di cui abbiamo bisogno è avvicinare questo mondo alle istituzioni. Sto cercando di farlo. Dobbiamo andare in questo momento nella stessa direzione perché da soli non si va da nessuna parte”. Riguardo invece alla legge delega sulla disabilità, la ministra ricorda come i tavoli stiano procedendo verso la scadenza di marzo 2024 per la presentazione dei provvedimenti. “Di leggi ne abbiamo tante – commenta -, alcune le dobbiamo migliorare ma qui abbiamo una concezione umana del rapporto con gli altri, il senso di responsabilità nel dire che non si lascia indietro nessuno. Siamo sempre persone, tutti. Ognuno ha la propria responsabilità. La forza della Chiesa è stata trasmettere questo messaggio. Un cambio di prospettiva in cui trasmettiamo un valore”.