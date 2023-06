Diocesi: Loreto, stasera alla basilica della Santa Casa la meditazione in canto “Ave o Vergine Gloriosa”

Si terrà stasera, alle 21, presso la basilica pontificia della Santa Casa di Loreto, la meditazione in canto “Ave o Vergine Gloriosa”, animata dai partecipanti al week end di laboratori liturgico musicali, dal coro della prelatura lauretana, con la partecipazione di Letizia Butterin , gregorianista e organista della Cappella Musicale della cattedrale di Verona, don Maurizio Lieggi, compositore della Fondazione Frammenti di Luce di Bari, e di sr. Cristina Alfano, maestro del coro.

La meditazione in canto seguirà al termine della consueta recita del santo rosario e della processione con le fiaccole in piazza. Il santo rosario e la meditazione in canto saranno trasmessi in diretta sul canale YouTube Santa Casa Loreto e dall’emittente Telepace. L’ingresso è libero.