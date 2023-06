Diocesi: Savona, domani nella frazione Alpicella di Varazze il 46° Incontro delle confraternite

Domenica 4 giugno nella frazione Alpicella di Varazze si svolgerà il 46° Incontro diocesano delle confraternite alla presenza del vescovo di Savona-Noli, mons. Calogero Marino, con il patrocinio del Comune e in collaborazione con la locale Confraternita Santissimo Nome di Maria. Si comincerà alle ore 14,30 con il ricevimento delle rappresentanze.

Alle 15 nella chiesa parrocchiale Sant’Antonio Abate si svolgerà una meditazione sulla vita della beata Chiara “Luce” Badano e la serva di Dio Vera Grita, nel centenario della nascita, la quale per alcuni anni proprio nella scuola elementare di Alpicella lavorò come insegnante. Alle 16,30 i vespri solenni precederanno la processione con gli stendardi e i crocifissi per le vie. Si concluderà con la benedizione e la consegna degli attestati.

“L’annuale incontro delle confraternite rappresenta un momento importante per i nostri sodalizi, un’occasione di riflessione, preghiera e testimonianza e per ritrovarsi insieme come membri delle confraternite a servizio delle rispettive comunità parrocchiali, oltreché di quella diocesana – dichiara il priorato diocesano -. La partecipazione di mons. Marino rafforza ancor più questi aspetti”.