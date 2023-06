Diocesi: Ragusa, martedì 6 giugno l’assemblea sinodale su “Una Chiesa in ascolto per servire”

“Una Chiesa in ascolto per servire”: questo il tema dell’assemblea sinodale diocesana di ragusa che si terrà martedì 6 giugno, alle 20, nei locali della parrocchia Preziosissimo Sangue di Ragusa. Sarà presentata e condivisa la relazione del secondo anno del cammino sinodale. Con il vescovo, mons. Giuseppe La Placa – si legge in una nota della diocesi -, saranno presenti i componenti del consiglio presbiterale, del consiglio pastorale diocesano, dell’equipe sinodale diocesana, i coordinatori parrocchiali del cammino sinodale, i direttori degli Uffici pastorali, i responsabili della Consulta delle aggregazioni laicali.