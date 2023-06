La Chiesa di Benevento è in festa per l’ordinazione presbiterale di don Francesco Vetrone per l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria dell’arcivescovo metropolita di Benevento, mons. Felice Accrocca. La celebrazione si svolgerà stasera, alle ore 18,30 nella basilica SS.ma Annunziata e S. Antonio in Vitulano.