Diocesi: Carpi, iniziative per il 10° anniversario della beatificazione di Odoardo Focherini

Il 15 giugno 2013, in Piazza Martiri a Carpi, ci fu la solenne concelebrazione per la beatificazione di Odoardo Focherini. Un evento che rimane nella storia della città e diocesi di Carpi, sia per il valore del riconoscimento tributato dalla Chiesa ad un concittadino sia perché avvenne a poco più di un anno dal sisma e rappresentò un motivo di grande speranza per tutti. Il tema scelto per queste celebrazioni – si legge in una nota della diocesi – è una frase tratta da una lettera di Focherini che ben riassume il senso di una vita donata: “L’amore infinito che vince tutte le difficoltà”. A distanza di dieci anni la Chiesa di Carpi con la collaborazione di altri enti e istituzioni del territorio ha promosso una serie di iniziative culturali e religiose per valorizzare questa ricorrenza con lo scopo primario di rinnovare la testimonianza data dal Focherini, fino al martirio, come fedele laico, marito e padre di famiglia, giornalista e amministratore del quotidiano Avvenire. Per info su tutte le iniziative, clicca qui. Ma la diocesi sottolinea che domenica 11 giugno sarà il card. Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle cause dei santi, a presiedere la solenne concelebrazione eucaristica in cattedrale alle ore 10.45. “La presenza del card. Semeraro attesta l’attenzione della Chiesa per la testimonianza del martire Odoardo Focherini ma anche per evidenziarne l’attualità. In questo tempo più che mai servono fedeli laici impegnati e coraggiosi di fronte alle sfide dell’accoglienza, della difesa della libertà e della promozione della pace”.