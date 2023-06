Diocesi: Mantova, stasera arrivano le reliquie di Santa Teresa e dei suoi genitori, Louis Martin e Zélie Guerin

In occasione del 150° anniversario della nascita e del 100° anniversario della beatificazione di Santa Teresa di Lisieux, è stato organizzato un pellegrinaggio delle reliquie di Santa Teresa e dei suoi santi genitori, Louis Martin e Zélie Guerin. L’idea è nata dall’incontro tra padre Germano Marani, gesuita mantovano, professore in alcune Università pontificie a Roma (Gregoriana, Lateranense, Pontificio Istituto Orientale), e il rettore del santuario di Santa Teresa, padre Olivier Ruffray.

Il pellegrinaggio inizierà oggi 3 giugno e si concluderà il 18 giugno con la riconsegna delle reliquie.

Prima di arrivare a Roma le reliquie si fermeranno anche a Mantova. Tre volontari andranno a Lisieux a prendere le reliquie, che arriveranno nella serata di oggi e saranno collocate nella chiesa di Santa Teresa dei Carmelitani (via Mazzini, 42), a Mantova.

Nella mattinata di domenica 4 giugno le reliquie saranno esposte nella chiesa di Santa Teresa per la preghiera e le sante messe. Nel primo pomeriggio le reliquie verranno trasferite in duomo, dove si svolgerà l’incontro con gli animatori dei Grest. L’esposizione è aperta a tutti i fedeli. Lunedì 5 giugno le reliquie saranno portate nella chiesa di Scandiano (Reggio Emilia) dedicata a Santa Teresa.

Il 6 giugno arriveranno a Roma, dove seguirà un ricco programma di appuntamenti di preghiera fino al 16 giugno.