Diocesi: Piacenza-Bobbio, dal 9 all’11 giugno la Fiera della Gmg e il Trofeo Nuovo Giornale

Tre giorni di festa attendono tutti i giovani della diocesi di Piacenza-Bobbio. L’evento, organizzato in prossimità della Giornata mondiale della gioventù di Lisbona, si terrà dal 9 all’11 giugno presso l’Oratorio Giuseppino Scotti di Podenzano. Tra le iniziative previste il Trofeo Nuovo Giornale, con tornei di calcetto e beach volley, che metteranno in palio mille euro da utilizzare per la partecipazione alla Gmg di Lisbona. L’iniziativa è organizzata da dalla Pastorale giovanile vocazionale diocesana insieme all’Associazione Oratori piacentini con il contributo del settimanale diocesano “Il Nuovo Giornale”.