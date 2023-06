Diocesi: Mlac Rossano-Cariati, lunedì 5 giugno veglia di preghiera dedicata a San Giuseppe Lavoratore nella sede della Ecoross

Il Mlac (Movimento Lavoratori di Azione Cattolica) dell’arcidiocesi di Rossano-Cariati in collaborazione con l’Azione cattolica diocesana – Settore Adulti della, ha organizzato il 5 giugno, a partire dalle ore 18, l’annuale veglia di preghiera dedicata a San Giuseppe Lavoratore che quest’anno avrà come tema “Lavoro e orizzonti di speranza. Nuove generazioni e cura della sicurezza”.

La tematica scelta dal Mlac nazionale vuole catapultarci in un momento di preghiera e di riflessione, innestandosi in un orizzonte cristiano di speranza e cercando di declinare la tematica della cura delle relazioni che si intrecciano in ambito lavorativo.

Al centro della riflessione e della preghiera, dunque, la sicurezza sul posto di lavoro.

La veglia verrà presieduta da mons. Maurizio Aloise, arcivescovo di Rossano-Cariati, e dagli assistenti diocesani di Azione cattolica.

Il momento di preghiera e riflessione si terrà nella sede della Ecoross, azienda che ha mostrato attenzione al tema della sicurezza sui luoghi di lavoro, tanto da premiare annualmente i dipendenti dei diversi cantieri che si sono particolarmente contraddistinti nell’utilizzo dei Dpi e sia nel rispetto della normativa vigente.