Diocesi: Caritas Mantova, un cortometraggio per raccontare le storie dei migranti provenienti dalla rotta balcanica

La Caritas diocesana di Mantova propone il cortometraggio “Nessun Dorma”, curato da Sofia Sodano e Carlo Cavaglieri, per dare voce alle storie dei migranti provenienti dalla rotta balcanica, arrivati a Mantova per presentare richiesta di asilo: 366 persone, provenienti prevalentemente dal Pakistan, che da maggio 2021 sono arrivate nel capoluogo della provincia in cerca di un luogo sicuro dove dare una seconda opportunità alla propria vita; 366 storie che raccontano le fatiche, le speranze, i diritti negati e le privazioni di persone costrette a trovare riparo nel “salotto bello” di Mantova, piazza Castello, che per molti di loro è diventata “casa” in attesa che si liberasse un posto nel sistema di accoglienza pubblico.

Forse, si legge sul sito della diocesi di Mantova, si poteva fare finta di niente, perché “è normale” che nelle città ci siano persone senza dimora che dormono all’addiaccio… Forse si poteva sperare che se ne andassero spontaneamente… Forse si poteva delegare ad altri il farsi carico di questo fardello umano di sofferenza…

Ma non è stato così! “La presenza di queste persone migranti ha mobilitato la risposta immediata dei servizi Caritas, grazie a Casa S. Simone che ha offerto pasti caldi, sacchi a pelo e indumenti puliti e la possibilità di utilizzare le docce. Si sono mobilitati parrocchiani, cittadini, scout del Cngei e del Masci che tutte le mattine hanno portato le colazioni a chi era in piazza Castello e che hanno organizzato uno spazio pomeridiano per l’accoglienza nei locali dell’oratorio della chiesa di sant’Andrea e uno notturno, insieme a Caritas e Comune di Mantova, in una casa messa a disposizione della diocesi”, viene spiegato.

Il cortometraggio “Nessun Dorma”, evidenzia la diocesi, “vuole quindi aiutarci a fare memoria dell’incontro della città di Mantova con queste persone e delle loro storie di vita, un racconto che dà ampio spazio alla loro voce e che ci porta ad attribuire nuovi significati alle vicende delle migrazioni”.

“Nessun Dorma” è pubblicato sul canale YouTube della diocesi di Mantova.