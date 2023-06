Rai Tre: “Sulla Via di Damasco”, la puntata di domani dedicata alle persecuzioni dei cristiani

Dalla morte di Gesù, la persecuzione dei cristiani non è mai finita. Domenica 4 giugno, alle 7.30, su Rai Tre e RaiPlay, “Sulla Via di Damasco” affronta il tema delle persecuzioni dei cristiani, con le storie di Janada e Justina, donne di fede, rapite da Boko Haram. Nei loro occhi, ancora tanta paura e lacrime per le violenze subite. Nello studio di Eva Crosetta, Alessandro Monteduro, direttore di “Aiuto alla Chiesa che soffre”– Italia, e, collegato dalla Nigeria, don Joseph Bature Fidelis, direttore del “Trauma center” di Maiduguri. Come duemila anni fa, ci sono cristiani nel mondo che difendono la loro fede fino al culmine della disperazione. Come racconterà anche p. Karam Shamasha, missionario di fede e speranza tra i perseguitati dell’Iraq, il cui coraggio somiglia a quello dei primi apostoli che subirono “oltraggi per il nome di Gesù”. Nel finale del programma di Vito Sidoti, un ricordo di padre Van Straaten, il fondatore di Acs (Aiuto alla Chiesa che soffre), soprannominato “Padre Lardo”. La sua missione prosegue ancora oggi: difendere la libertà religiosa dove è negata o minacciata.