Papa Francesco: telegramma di cordoglio per le vittime dell’incidente ferroviario in India

Papa Francesco è “profondamente rattristato per l’immensa perdita di vite umane” causate dal gravissimo incidente ferroviario avvenuto nello Stato di Odisha (Orissa) in India. Al momento il bilancio è di 300 morti e circa 900 feriti. Il Papa, tramite il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, ha inviato un telegramma di cordoglio al nunzio apostolico in India, mons. Leopoldo Girelli. Papa Francesco affida “le anime dei defunti all’amorevole misericordia dell’onnipotente” ed invia le sue condoglianze a “coloro che piangono la loro perdita”. Offre le sue preghiere anche per i “numerosi feriti e per gli sforzi del personale di emergenza e invoca su di loro i doni divini del coraggio e della consolazione”.