Corpus Domini: mons. Trevisi (Trieste), “dal valore sacramentale dell’Eucaristia portata tra le vie cercheremo di rimotivarci per portare nelle nostre vite il Cristo”

“Come è tradizione, domenica 11 giugno, nella solennità del Corpus Domini, ci ritroveremo nella chiesa di San Giacomo per celebrare la santa messa alle ore 18 e alle 18.45 inizierà la tradizionale processione fino a San Giusto. Per l’occasione, nelle chiese e negli oratori della città sono sospese le celebrazioni eucaristiche vespertine. La santa messa sarà trasmessa da Radio Nuova Trieste”. Lo ricorda, in vista della solennità del Corpus Domini, in una lettera, mons. Enrico Trevisi, vescovo di Trieste.

“Sarà bello ritrovarci insieme: presbiteri e diaconi, religiosi e religiose, famiglie e pluralità delle aggregazioni laicali. Un invito speciale ai ragazzi che hanno celebrato la Prima Comunione e la Cresima, come anche ai gruppi ministranti”, aggiunge il presule.

“Per le vie della città saremo insieme a Cristo, nella gioia di riconoscerlo dentro i tessuti della nostra vita, in mezzo alle nostre case – conclude il vescovo -. E dal valore simbolico del Cristo tra le case, dal valore sacramentale dell’Eucaristia portata tra le vie della città cercheremo di rimotivarci per portare nella verità delle nostre vite e dei nostri giorni il Cristo che ci sfama alla mensa della Parola e dell’Eucaristia.