Corpus Domini: mons. Accrocca (Benevento), “l’Eucaristia è sacramento di unità”

“Domenica 11 giugno la Chiesa celebra la solennità del Corpo e del Sangue del Signore (Corpus Domini): noi, esclama l’Apostolo, siamo Corpo di Cristo (1Cor 12,27); ascoltando la Parola, celebrando l’Eucaristia, vivendo la carità tra di noi, cresciamo come Chiesa, veniamo edificati per diventare dimora di Dio per mezzo dello Spirito (Ef 2,21)”. Lo scrive l’arcivescovo di Benevento, mons. Felice Accrocca, in un messaggio in vista della solennità.

“L’Eucaristia è sacramento di unità – evidenzia il presule: in quel giorno daremo quindi un segno visibile di unità alla comunità cittadina. Non saranno celebrate, perciò, messe vespertine nelle chiese parrocchiali e nelle rettorie: l’unica Eucaristia, in cattedrale, alle ore 18,30, sarà presieduta dal vescovo e concelebrata da tutti i sacerdoti residenti in città, diocesani e religiosi, assistita dai diaconi; ad essa sono invitati tutti i credenti, in particolar modo i religiosi e le religiose, i ministri straordinari dell’eucaristia, gli operatori pastorali, i membri delle associazioni, i fanciulli che nell’anno ricevono la Prima Comunione…”.

Dopo la celebrazione, la processione si snoderà per le vie del centro cittadino, concludendosi nella Villa comunale con un momento di adorazione e la benedizione eucaristica.