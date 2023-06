Diocesi: Nola, lunedì mons. Sorrentino interviene a un ciclo di incontri su San Paolino

Il prossimo 22 giugno giunge la memoria liturgica di San Paolino, co-patrono della diocesi di Nola (assieme a San Felice vescovo). Con essa, giunge anche la celebre Festa dei Gigli, momento in cui i fedeli nolani festeggiano il santo.

In vista delle celebrazioni, la diocesi di Nola e la Compagnia di San Paolino, associazione interparrocchiale che raccoglie i devoti del santo, hanno organizzato un ciclo d’incontri dal titolo “Fede, speranza e carità nella vita del santo vescovo nolano”, dedicati a San Paolino, per raccontarne la vita e l’esperienza cristiana.

Dopo il primo incontro, lunedì 29 maggio, che ha avuto per relatore don Salvatore Purcaro, teologo moralista e parroco a Brusciano, lunedì 5 giugno sarà la volta di mons. Domenico Sorrentino, vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e di Foligno, originario della diocesi di Nola. Il 12 giugno conclude don Fernando Russo, esperto di Sacra Scrittura e parroco a San Paolo Belsito. Gli incontri si terranno tutti alle 19.30 presso la chiesa dei Santi Apostoli a Nola.