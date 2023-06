Papa Francesco: domani alle 9:40 in onda l’intervista ad “A Sua Immagine”

(Foto Vatican Media/SIR)

È in programma domani alle 9:40 su Rai Uno la puntata speciale “La forza della vita” di “A Sua Immagine” con l’intervista in studio di Papa Francesco. La trasmissione, nata dalla collaborazione tra Rai e Conferenza episcopale italiana, è condotta da Lorena Bianchetti e firmata da Gianni Epifani e Laura Misiti. L’incontro, che Papa Francesco ha organizzato personalmente attraverso don Marco Pozza, ha rappresentato un momento di “grande gioia e gratitudine” – si legge in una nota della trasmissione – soprattutto perché per la prima volta nella storia un Pontefice si è recato ospite in un programma tv. Con la conduttrice Papa Francesco ha parlato dei grandi temi legati a questo momento storico con un appello per la pace, delle difficoltà che ciascuno incontra nell’esistenza quotidiana, dell’aggressività che pervade la vita sociale e, infine, del ruolo che la comunicazione e l’informazione devono svolgere in questo scenario.