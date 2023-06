Diocesi: Castellaneta, l’8 giugno riapre al culto la cattedrale S. Maria Assunta

Giovedì 8 giugno riapre al culto la cattedrale S. Maria Assunta in Castellaneta. Mons. Sabino Iannuzzi, vescovo di Castellaneta, presiederà la celebrazione eucaristica. Inoltre venerdì 9 giugno (alle ore 19 nella chiesa cattedrale) ci sarà l’incontro di presentazione dei lavori eseguiti grazie ai fondi dell’8xmille alla Chiesa cattolica. Chiusa dal 2 novembre 2019 per un necessario restauro conservativo, la riapertura della chiesa cattedrale rappresenta un’occasione significativa all’interno del cammino sinodale che vede coinvolta la comunità ecclesiale diocesana in tutte le sue componenti. I lavori alla pavimentazione della navata laterale sinistra e a parte della destra ha mostrato l’esistenza di ambienti ipogei precedenti. Interverranno il sindaco Giambattista Di Pippa, don Mauro Ranaldi, parroco della parrocchia San Nicola, Franco Bruni, presidente dell’Ordine Architetti pianificatori paesaggisti e conservatori della Provincia di Taranto, Antonello Pagliuca, dell’Università degli studi della Basilicata, don Domenico L. Giacovelli, direttore dell’Ufficio per i Beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto, Antonio Conte, dell’Università degli studi della Basilicata, mons. Sabino lannuzzi, vescovo di Castellaneta.