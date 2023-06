Diocesi: Fidenza, stasera al via la settimana mariana al santuario di Montemanulo

Come ogni anno, nella diocesi di Fidenza, torna la tradizionale settimana mariana al santuario di Montemanulo. Oggi, sabato 3 giugno, alle ore 19, messa in santuario; a seguire processione con l’immagine della Madonna delle Grazie verso la parrocchia di Pieve Cusignano. Domenica 4 giugno, alle ore 10, messa solenne in parrocchia. Da lunedì 5 giugno a sabato 10 giugno, alle ore 20.30, recita del santo rosario e a seguire santa messa. Ogni sera sarà allietata dalla presenza di varie corali che si esibiranno nei canti caratteristici del repertorio dedicato alla Madonna. A seguire nel salone parrocchiale è stata allestita una pesca di beneficienza per la raccolta fondi a favore del santuario. A coloro che parteciperanno sarà offerto un piccolo rinfresco. Domenica 11 giugno santa messa in parrocchia alle ore 9, poi alle ore 18 processione verso il santuario Madre delle Grazie e all’arrivo sarà celebrata la santa messa.