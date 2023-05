Zuppi in Ucraina: mons. Baturi (Cei), “segno di grande fiducia”. Comunità ecclesiali e monasteri accompagnino la missione con la preghiera

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

“Accogliamo come un segno di grande fiducia e con i migliori auspici la decisione di Papa Francesco di affidare al card. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, l’incarico di condurre una missione, in accordo con la Segreteria di Stato, che contribuisca ad allentare le tensioni del conflitto in Ucraina e ad avviare percorsi di pace”. Così mons. Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari e segretario generale della Cei, sulla notizia diffusa in serata dal direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni: “Invitiamo le comunità ecclesiali e, in particolare, i monasteri presenti sul territorio nazionale ad accompagnare sin d’ora con la preghiera questa missione che il Santo Padre ha voluto conferire al presidente della Cei affinché porti frutto e aiuti a costruire processi di riconciliazione”. “Considerate l’importanza e la delicatezza dell’incarico – afferma il direttore dell’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali, Vincenzo Corrado – il cardinale non rilascerà interviste né dichiarazioni fino a quando non sarà ritenuto opportuno, d’intesa con il Papa e la Santa Sede”.